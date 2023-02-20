В «Волге» рассказали о состоянии поля в Ульяновске перед матчем FONBET Кубка России с «Зенитом»

Пресс-атташе «Волги» Олег Савинов рассказал, в каком состоянии находится поле перед домашним матчем 1/4 финала FONBET Кубка России с «Зенитом».

«Поле не заснежено. Оно накрыто специальной пленкой красной. С ним все в порядке. Снег мог лежать только на пленке, но не на поле. Его уже убрали даже. А вот то, какие работы проводятся на поле — я сказать не могу. Это уже вам обратиться нужно на сам стадион. Матч планируется провести в штатном режиме, мы ко всему готовы», — приводит «Спорт День за Днем» слова Савинова.

Матч между «Волгой» и «Зенитом» пройдет 25 февраля. Сегодня, 20 февраля, в официальном Telegram-канале петербургского клуба появилось фото заснеженного поля на стадионе в Ульяновске.

