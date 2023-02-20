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Сегодня, 17:40

В «Волге» рассказали о состоянии поля в Ульяновске перед матчем FONBET Кубка России с «Зенитом»

Алина Савинова
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Пресс-атташе «Волги» Олег Савинов рассказал, в каком состоянии находится поле перед домашним матчем 1/4 финала FONBET Кубка России с «Зенитом».

«Поле не заснежено. Оно накрыто специальной пленкой красной. С ним все в порядке. Снег мог лежать только на пленке, но не на поле. Его уже убрали даже. А вот то, какие работы проводятся на поле — я сказать не могу. Это уже вам обратиться нужно на сам стадион. Матч планируется провести в штатном режиме, мы ко всему готовы», — приводит «Спорт День за Днем» слова Савинова.

Матч между «Волгой» и «Зенитом» пройдет 25 февраля. Сегодня, 20 февраля, в официальном Telegram-канале петербургского клуба появилось фото заснеженного поля на стадионе в Ульяновске.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/v-volge-rasskazali-o-sostoyanii-polya-pered-matchem-kubka-rossii-s-zenitom
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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