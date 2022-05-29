Семедов заявил, что у «Динамо» и «Спартака» равные шансы на победу в БЕТСИТИ Кубке России
Бывший полузащитник «Спартака» и «Динамо» Александр Самедов рассказал об ожиданиях от финального матча БЕТСИТИ Кубка России между московскими клубами.
«В этом матче абсолютно нет фаворита. Шансы 50 на 50 у каждого. Играют два больших клуба. «Динамо» мог занять второе место, но не получилось, «Спартак» по итогу чемпионата занял 10 место. Оба клуба давно ничего не выигрывали, в частности, кубок России. Так что это будет интереснейший финал. Для всего российского футбола это большое событие. Этот матч принципиален для одних и для других. Слишком давно не было этого трофея. И для тех, и для других это будет матч жизни для всех», — цитирует Самедова «РБК Спорт».
Финал БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится сегодня, 29 мая. Встреча пройдет на стадионе «Лужники» и начнется в 17.00 по московскому времени.