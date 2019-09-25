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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Юрий Газзаев считает, что «Енисею» не хватило класса в матче с «Зенитом»

17:45
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Главный тренер «Енисея» Юрий Газзаев оценил игру команды в 1/16 финала Олимп-Кубка России против «Зенита» (1:2).

— Имели шансы, вели по ходу матча. Во втором плотности не хватало, — сказал тренер в эфире «Матч ТВ». — После пропущенных мячей все равно до конца боролись. Класс решил исход матча.

Енисей — Зенит

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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября




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