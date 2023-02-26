Дюрица: «Болельщик, который кинул банан в Вендела, проявляет тот же расизм, что и люди, отстранившие российский спорт»

Бывший защитник «Сатурна» и «Локомотива» Ян Дюрица высказался об инциденте, произошедшем во время четвертьфинального матча Пути регионов FONBET Кубка России «Зенит» — «Волга» (3:0).

На 90+1-й минуте встречи болельщик на стадионе в Ульяновске бросил в полузащитника петербургского клуба Вендела банан.

«Футбольных болельщиков не красят такие инциденты. Причем тут банан? Вендел, что, обезьяна? Полузащитник «Зенита» такой же человек, как и все мы, и не важно, что у него другой цвет кожи. В футболе не должно быть расизма, мы должны относится друг к другу как к людям, а не животным. Это очень некрасиво! Хорошо, если этого фаната исключат из футбола, ведь этот спорт — игра джентльменов. Болельщик, который кинул банан в Вендела, проявляет тот же расизм, что и те люди, которые отстранили российский спорт только потому, что спортсмены — россияне. В спорте должно быть уважение, а люди должны относится друг к другу по-человечески», — приводит Sport24 слова Дюрицы.

В РФС сообщили, что этот инцидент будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара матча.