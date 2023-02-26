Дасаев о дерби «Спартак» — «Локомотив» в FONBET Кубке России: «Естественно, ждем победы красно-белых»

Ветеран «Спартака» Ринат Дасаев поделился с «СЭ» ожиданиями от ответной встречи 1/4 финала FONBET Кубка России между красно-белыми и «Локомотивом».

Первый матч закончился победой «Спартака» со счетом 1:0.

«От прошлой игры нормальные, хорошие впечатления. Качественно сыграли. Надеюсь, что настрой, который был, останется. Естественно, ждем завтра победы «Спартака», — сказал Дасаев «СЭ».

Ответный матч 1/4 финала Кубка России «Спартак» — «Локомотив» состоится в понедельник, 27 февраля и начнется в 20.00 (мск).