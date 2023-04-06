Вратарь «Акрона» Волков — о возможной встрече со «Спартаком» в Кубке: «Почему нет?»

Вратарь «Акрона» Сергей Волков поделился с «СЭ» ожиданиями от следующего матча Пути регионов FONBET Кубка России.

— Регламент Кубка изменился в этом сезоне. Примерно понимаете, с кем можете сыграть в следующем матче?

— Примерно понимаю. Все хорошие команды остались, все топ-клубы.

— Может, хотите собрать трио — «Локомотив», «Динамо», «Спартак»?

— Можно. Почему нет?

— Помогите клубам РПЛ, которые не могут обыграть «Локомотив» и «Динамо». В чем секрет?

— Старание и работа — это все.

«Акрон» вышел во 2-й этап 1/2 финала Пути регионов, где сыграет с одной из команд, которая проиграла в полуфинале Пути РПЛ («Спартак» или «Крылья Советов"/ЦСКА). В предыдущих стадиях тольяттинцы выбили «Торпедо» (2:0) и «Локомотив» (1:1, пенальти 7:6).