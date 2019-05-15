Владимир Ильин: "Никакой расслабленности у "Урала" в чемпионате России не будет"

Нападающий "Урала" Владимир Ильин прокомментировал победу над "Арсеналом" в полуфинале Олимп-Кубка России. Екатеринбуржцы в первой игре победили 1:0, в сегодняшней ответной встрече сыграли вничью (2:2). Ближайшую игру им предстоит провести 19 мая в чемпионате России против "Локомотива". С ним же "Уралу" предстоит сыграть и в финале Кубка страны.

- Никакой расслабленности в чемпионате не будет, - сказал Ильин в эфире "Матч премьер". - Тем более скамейка позволяет проводить ротацию. Надеемся повыше в таблице подняться. Можем превзойти историческое достижение и финишировать выше восьмого места, лучшего результата в истории "Урала".