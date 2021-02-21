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Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

Владимир Федотов: «Готовы к возобновлению сезона»

16:50
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов оценил настрой команды на матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Краснодара».

«Готовы к возобновлению сезона. Как раз кубковый матч даст возможность проверить эту готовность, — заявил Федотов в эфире «Матч Премьер». — Состояние «Краснодара» после матча Лиги Европы? У них есть ротация, большая обойма игроков основы».

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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