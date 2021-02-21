Ветеран ЦСКА Пономарев оценил дебют Рондона

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев оценил дебют нападающего Саломона Рондона в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против хабаровского СКА (2:0). В первом тайме гол забил Ильзат Ахметов, в середине второго отличился Никола Влашич.

«ЦСКА сегодня был очень спокойным, раскрепощенным и с большим запасом прочности, — сказал Пономарев «СЭ». — Никаких претензий к команде нет, минимальными усилиями прошли дальше. Гончаренко сегодня экспериментировал, смотрел новых игроков. Вышел Саломон Рондон на 30 минут. Сумел создать несколько моментов, хорошо обыгрывался с партнерами, еще и голевую отдал. Он приехал с теплых полей в холодную Россию, поэтому пока судить о нем сложно. Ему нужно время, чтобы привыкнуть к отечественным условиям. Посмотрим, что будет дальше».

Пономарев также предположил, как далеко может пройти ЦСКА в Кубке.

«Все решит жеребьевка, конечно, но у ЦСКА есть все шансы. Армейцам по силам справиться с командами в 1/4. Мне кажется, можем и до полуфинала дойти», — добавил Пономарев.

(Артем Бухаев)