Владелец «Спартака» Леонид Федун дал комментарий по итогам финала БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо».

— Игра, как и весь чемпионат. Очень нервно и с колоссальными судейскими ошибками. Не согласен ли я с пенальти? Уже не имеет значения, — заявил Федун.

«Спартак» завоевал свой четвертый Кубок России в истории. Последний раз команда побеждала в турнире в 2003 году.

В активе «Динамо» всего один трофей. Клуб побеждал в Кубке России в 1995 году.