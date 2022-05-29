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Федун — о финале Кубка: «Игра, как и весь чемпионат. Очень нервно и с колоссальными судейскими ошибками»

Владелец «Спартака» дал комментарий по итогам финала БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Владелец «Спартака» Леонид Федун дал комментарий по итогам финала БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо».

— Игра, как и весь чемпионат. Очень нервно и с колоссальными судейскими ошибками. Не согласен ли я с пенальти? Уже не имеет значения, — заявил Федун.

«Спартак» завоевал свой четвертый Кубок России в истории. Последний раз команда побеждала в турнире в 2003 году.

В активе «Динамо» всего один трофей. Клуб побеждал в Кубке России в 1995 году.

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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