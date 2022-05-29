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Генсек РФС Алаев: «Хотелось бы всегда проводить кубковый финал в «Лужниках»

Алаев поделился мнение о финале БЕТСИТИ Кубка России на «Лужниках»
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал финал БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» на стадионе «Лужники» (2:1).

«Большой успех, согласен. Я переживал до самого конца, что что-то не получится. Здесь и безопасность и прочие моменты, но мне кажется, все прошло хорошо.

Мой прогноз сбылся. Конечно, хотелось бы всегда проводить финал в «Лужниках», но не хочу загадывать. Сейчас хочется, чтобы следующий финал получился таким же по эмоциям", — цитирует Алаева «СЭ».

Финал БЕТСИТИ Кубка России в «Лужниках» собрал 69306 зрителей и установил рекорд турнира по посещаемости.

БЕТСИТИ Кубок России
РФС
Александр Алаев
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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