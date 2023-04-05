Нападающий «Акрона» Понсе назвал исторической победу команды над «Динамо» в FONBET Кубке России

Нападающий «Акрона» Андрес Понсе прокомментировал победу над «Динамо» (0:0, 4:1 — пенальти) в первой стадии полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Это характер нашей команды. С каждым днем мы работаем над собой, чтобы становится все лучше и лучше. Этот путь привел нас к такому историческому результату. Какие были эмоции в раздевалке? Супер гуд! Ха-ха! Мы впервые достигли такого результата, и я рад быть в этой команде. Надеюсь, такие победы у «Акрона» будут и дальше. Мы хотим исправить положение в чемпионате, а также будем до конца биться в Кубке России.

Способен ли «Акрон» выиграть Кубок? Никто этого не знает, даже мы сами. Каждый матч для «Акрона» в Кубке России, как финал. Увидим, ведь в футболе никогда нет явного победителя — одиннадцать футболистов из каждой команды и один мяч. Иногда везет, а иногда — нет, в этом и прелесть этой игры», — приводит Sport24 слова Понсе.

Жеребьевка второго этапа Пути регионов Кубка России состоится в четверг, 6 апреля.