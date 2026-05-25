Булатов — о «Краснодаре»: «Команда эмоционально выхолощена, доигрывала сезон на ободах»

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов в интервью «СЭ» оценил победу красно-белых в суперфинале FONBET Кубка России над «Краснодаром» (1:1, пенальти — 4:3).

— «Спартак» заслужил трофей?

— Конечно! Надо понимать, что к финалу команды подошли в разном состоянии. «Краснодар» — выжатым как лимон. И короткой скамейкой и упущенным чемпионством. Чувствовалось, команда эмоционально выхолощена, доигрывает сезон на ободах. К тому же, как выяснилось из послематчевого интервью Мусаева, довольно быстро травмировался Кордоба...

— На 75 минут его хватило.

— Да, но это был совсем не тот форвард, к которому мы привыкли. Минимум движения, ни рывков, ни энергетики. С таким Кордобой защитники справились без особого труда. В середине второго тайма из-за повреждения пришлось заменить и Дугласа Аугусту, который проделал колоссальный объем работы, забил шикарный гол и был лучшим в составе «Краснодара».

— У «Спартака» свои печали — за пару минут до перерыва сломался Джику.

— Это не потеря. Его спокойно заменил Литвинов, сместившийся из опорной зоны, а туда вышел Мартинс. Главное, успел восстановиться Барко и прекрасно отыграл весь матч.

— Вот аргентинцу пока точно нет равноценной замены.

— Да, в этом мы убедились в последнем туре в Махачкале. Без Барко в атаке ничего не клеилось. Но вообще, в отличие от Мусаева, в распоряжении Карседо солидная обойма футболистов, есть из кого выбирать. И в финале «Спартак» был посвежее, покуражнее. Сыграл более дисциплинированно. Словом, в каждом компоненте выглядел на две копейки лучше. Плюс дополнительный фактор помог.

— Это какой же?

— Болельщики! Матч проходил в Москве, переполненные трибуны на 90 процентов были красно-белыми. В такой обстановке ноги сами несут вперед.

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