Булатов — о Жедсоне: «Лучший игрок матча. Но будет ли он так же эффективен на фланге в дальнейшем? Вопрос!»

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника Жедсона в суперфинале FONBET Кубка России против «Краснодара» (1:1, пенальти — 4:3).

— Вас как тренера в этом матче что-то удивило?

— Только одно — яркая игра Жедсона на позиции правого защитника. Когда он раньше там выходил, был не слишком заметен. Сейчас же задумка Карседо сработала на все сто!

— Ну а глобально Зобнин и Жедсон на флангах обороны — удачный эксперимент?

— В финале португалец был очень хорош. Активно подключался к атаке, все время смещался в центр. Для меня он лучший игрок матча. Но будет ли так же эффективен на фланге в дальнейшем? Вопрос!

Когда справа появляется Денисов и постоянно выдвигается на позицию инсайда, это не работает, потому что у парня нет навыков в завершающей стадии. С Зобниным слева то же самое. Ему не хватает креатива, он не такой тонкий игрок, как Жедсон.

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