Василий Кикнадзе: "Локомотив" заключит полноценный контракт с Крыховяком. Посмотрите, как он играет"

"Локомотив" заключит полноценный контракт с польским полузащитником Гжегожем Крыховяком, сообщил "СЭ" генеральный директор клуба Василий Кикнадзе. Крыховяк перешел в "Локомотив" из "ПСЖ" в июле 2018 года на правах аренды.

– С Крыховяком заключили полноценный контракт?

– Идет оформление. Мы заключим контракт. Есть пункт в его нынешнем соглашении (о праве выкупа. – Прим. "СЭ"). Он давно уже, еще до Нового года сыграл необходимое количество матчей.

– Взаимная заинтересованность есть?

– Конечно, конечно. Посмотрите, как играет человек. (Арман Мкртчян)

Крыховяк в составе "Локо" провел 39 матчей, забил 2 гола и сделал 2 передачи во всех турнирах.