02:29 15 мая | Футбол — Олимп - Кубок России

Василий Кикнадзе: "Для "Локомотива" важны все турниры"

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Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе перед ответным матчем 1/2 финала ОЛИМП - Кубка России против "Ростова"​ отметил, что для клуба все турниры важны. В первой встрече была зафиксирована ничья (2:2).

– Для нас важны все турниры, в которых мы принимаем участие, – цитируют "Известия" Кикнадзе. – Наша ближайшая задача – матч с "Ростовом", его нужно сыграть хорошо. Результат первой игры опасный, но оставляет шансы, будем бороться.

"Ростов" – "Локомотив": ОЛИМП - Кубок России, 1/2 финала, 15 мая 2019, онлайн-трансляция, начало – 19.30 (мск)

Дополнительная информация

https://iz.ru/877926/sevastian-terletckii/protiv-loko-motiv-rostov-prodolzhaet-borbu-za-vykhod-v-ligu-evropy

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Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/2 финала
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