Василий Кикнадзе: "Для "Локомотива" важны все турниры"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе перед ответным матчем 1/2 финала ОЛИМП - Кубка России против "Ростова" отметил, что для клуба все турниры важны. В первой встрече была зафиксирована ничья (2:2).
– Для нас важны все турниры, в которых мы принимаем участие, – цитируют "Известия" Кикнадзе. – Наша ближайшая задача – матч с "Ростовом", его нужно сыграть хорошо. Результат первой игры опасный, но оставляет шансы, будем бороться.
"Ростов" – "Локомотив": ОЛИМП - Кубок России, 1/2 финала, 15 мая 2019, онлайн-трансляция, начало – 19.30 (мск)
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https://iz.ru/877926/sevastian-terletckii/protiv-loko-motiv-rostov-prodolzhaet-borbu-za-vykhod-v-ligu-evropy
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