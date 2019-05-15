Василий Кикнадзе: "Для "Локомотива" важны все турниры"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе перед ответным матчем 1/2 финала ОЛИМП - Кубка России против "Ростова"​ отметил, что для клуба все турниры важны. В первой встрече была зафиксирована ничья (2:2).

– Для нас важны все турниры, в которых мы принимаем участие, – цитируют "Известия" Кикнадзе. – Наша ближайшая задача – матч с "Ростовом", его нужно сыграть хорошо. Результат первой игры опасный, но оставляет шансы, будем бороться.

"Ростов" – "Локомотив": ОЛИМП - Кубок России, 1/2 финала, 15 мая 2019, онлайн-трансляция, начало – 19.30 (мск)