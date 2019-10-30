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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Василий Баскаков: «С такой классной командой нельзя грубо ошибаться»

22:47
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Главный тренер «Томи» Василий Баскаков прокомментировал итог матча 1/8 финала Олимп-Кубка России с «Зенитом» (0:4).

— Все закономерно, иллюзий не питали, подозревали, что так все и будет — по скорости, по мышлению, по работе с мячом мы уступаем. В первом голе не доиграли, второй сам себе привезли — вратарь выбил в средину, и мы нарвались на атаку. С такой классной командой нельзя так грубо ошибаться. «Зенит» — лидер чемпионата. И все так, как должно быть. (Гоша Чернов)

Зенит — Томь

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Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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