Василий Баскаков: «С такой классной командой нельзя грубо ошибаться»

Главный тренер «Томи» Василий Баскаков прокомментировал итог матча 1/8 финала Олимп-Кубка России с «Зенитом» (0:4).

— Все закономерно, иллюзий не питали, подозревали, что так все и будет — по скорости, по мышлению, по работе с мячом мы уступаем. В первом голе не доиграли, второй сам себе привезли — вратарь выбил в средину, и мы нарвались на атаку. С такой классной командой нельзя так грубо ошибаться. «Зенит» — лидер чемпионата. И все так, как должно быть. (Гоша Чернов)

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