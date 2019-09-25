Вандерсон: «Для «Краснодара» важен каждый турнир»

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон перед матчем 1/16 финала Олимп-Кубка России против «Нижнего Новгорода»? отметил, что для команды важен каждый турнир.

— Для нас важен каждый турнир, в котором мы участвуем, — цитируют «Известия» Вандерсона. — Думаю, мы будем фокусироваться на каждом из соревнований и пытаться победить во всех матчах. Понимаем, что просто не будет, тем более сейчас перерывы между играми всего несколько дней. При этом мы потеряли из-за травм много футболистов. Но будем стараться подходить к какому матчу с позитивным настроем и добиваться положительного результата.