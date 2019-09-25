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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Вандерсон: «Для «Краснодара» важен каждый турнир»

07:50
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Полузащитник «Краснодара» Вандерсон перед матчем 1/16 финала Олимп-Кубка России против «Нижнего Новгорода»? отметил, что для команды важен каждый турнир.

— Для нас важен каждый турнир, в котором мы участвуем, — цитируют «Известия» Вандерсона. — Думаю, мы будем фокусироваться на каждом из соревнований и пытаться победить во всех матчах. Понимаем, что просто не будет, тем более сейчас перерывы между играми всего несколько дней. При этом мы потеряли из-за травм много футболистов. Но будем стараться подходить к какому матчу с позитивным настроем и добиваться положительного результата.

Дополнительная информация

https://iz.ru/924894/sevastian-terletckii-nikita-pavlov/do-16-i-dalshe-kluby-rpl-vstupaiut-v-borbu-za-kubok-rossii

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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября




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