Валерий Карпин: "Готов ли я уйти в отставку? Кто вам прислал этот вопрос?"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча 1/2 финала Олимп-Кубка России с "Локомотивом" (0:2) ответил на вопрос о возможности своей отставки.

- Отмененный гол на первой минуте сыграл с вами злую шутку?

- Не сыграл злую шутку. Обидно конечно, но, видимо, ВАР прав. Не думаю, что это повлияло на ход игры.

- Перед сезоном говорилось, что задача - выход в еврокубки...

- Разве? Кто-то слышал что-то подобное от руководства клуба?

- От руководства области.

- Да? Ну поздравляю руководство области.

- Готовы ли вы уйти в отставку ввиду неудачной игры во многих матчах и снижения турнирных показателей этой весной?

- Зачитайте еще раз. Кто это вам прислал? Вы даже не можете сформулировать вопрос без чтения. В каких матчах у нас были проблемы?

- С "Крыльями" например...

- С "Крыльями" мы играли еще в том году.

- С "Анжи", с "Енисеем"...

- А какие игровые проблемы были с "Анжи" и "Енисеем"? Игровых проблем не было. Снимайте вопрос. (Юрий Плохотниченко)