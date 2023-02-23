Федотов: «Акинфееву реально дойти до 400 сухих матчей. Всего два сезончика»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России против «Краснодара» (3:0) прокомментировал 350-й сухой матч вратаря Игоря Акинфеева.

— В раздевалке вы поздравили Акинфеева. Ему реально дойти до 400 сухарей?

— Почему нереально. Всего два сезончика. Вообще, думаю, не проблема при его профессиональному отношению к себе.

— Что с Агаповым?

— Медицинский штаб пообещал, что в ближайшие дни, послезавтра восстановительная и в следующем цикле он уже примет участие в общей группе.

Этот матч стал для Акинфеева 350-м «сухим» в карьере. После игры команда поздравила голкипера с выдающимся достижением.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Вместе с командой он стал обладателем Кубка УЕФА, шестикратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.