Главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал жеребьевку полуфиналов БЕТСИТИ Кубка России. Армейцы сыграют с «Локомотивом», в другом матче встретятся «Ахмат» и «Крылья Советов».

«Нам выпал самый сложный вариант из всех возможных! «Локомотив» вместе с нами считался фаворитом среди оставшихся клубов, — приводит официальный сайт ЦСКА слова Олича. — В любом случае, мы уважаем всех соперников. У нас есть возможность попасть в финал, и эта цель сохраняется.

Календарь очень непростой. Мы сыграем с «Сочи», через три дня с «Локомотивом», а затем — со «Спартаком», и все эти матчи будут гостевыми. И надо их провести на очень высоком уровне. Будем готовиться, чтобы выглядеть как можно лучше».

По словам Олича, «Локомотив» сейчас играет очень хорошо.

«Мы видели последние 7-8 матчей «Локомотива». Их футбол сейчас — один из лучших в чемпионате России. Они пропустили очень мало голов, выиграли все матчи после возобновления сезона. Видна работа тренера Марко Николича, который привел в хорошую форму команду и игроков», — подчеркнул Олич.