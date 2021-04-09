Ивица Олич: «Локомотив» — самый сложный вариант из всех возможных»
Главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал жеребьевку полуфиналов БЕТСИТИ Кубка России. Армейцы сыграют с «Локомотивом», в другом матче встретятся «Ахмат» и «Крылья Советов».
«Нам выпал самый сложный вариант из всех возможных! «Локомотив» вместе с нами считался фаворитом среди оставшихся клубов, — приводит официальный сайт ЦСКА слова Олича. — В любом случае, мы уважаем всех соперников. У нас есть возможность попасть в финал, и эта цель сохраняется.
Календарь очень непростой. Мы сыграем с «Сочи», через три дня с «Локомотивом», а затем — со «Спартаком», и все эти матчи будут гостевыми. И надо их провести на очень высоком уровне. Будем готовиться, чтобы выглядеть как можно лучше».
По словам Олича, «Локомотив» сейчас играет очень хорошо.
«Мы видели последние 7-8 матчей «Локомотива». Их футбол сейчас — один из лучших в чемпионате России. Они пропустили очень мало голов, выиграли все матчи после возобновления сезона. Видна работа тренера Марко Николича, который привел в хорошую форму команду и игроков», — подчеркнул Олич.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/cup/ivica-olic-vypal-samyy-slozhnyy-variant-iz-vsekh-vozmozhnykh/
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