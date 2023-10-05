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Судейство

Сегодня, 15:46

В ворота «Сочи» назначен пенальти, в ворота «Спартака» — нет. У судей снова разные трактовки

Александр Бобров
Шеф-редактор
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«Динамо» — «Спартак».
«Динамо» — «Спартак».
«Динамо» — «Спартак».
«Сочи» — «Оренбург».
«Сочи» — «Оренбург».
«Сочи» — «Оренбург».
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В двух матчах 5-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России произошли схожие эпизоды, в которых судьи приняли совершенно разные решения. Оба момента связаны с единоборствами в штрафной площади.

«Динамо» — «Спартак».

На 18-й минуте игры «Динамо» — «Спартак» (3:0) Никита Чернов боролся с Бителло, пытаясь отобрать мяч, динамовец упал, 11-метровый удар назначен не был. ВАР Сергей Карасев в действия арбитра Владимира Москалева не вмешался.

«Динамо» — «Спартак».

На 24-й минуте встречи «Сочи» — «Оренбург» (1:2) Артем Мещанинов боролся с Николаем Титковым, пытаясь отобрать мяч, игрок гостей упал, 11-метровый удар назначен не был. ВАР Игорь Панин вмешался в действия арбитра Павла Шадыханова, тот после просмотра повторов назначил пенальти.

«Сочи» — «Оренбург».
«Сочи» — «Оренбург».
«Сочи» — «Оренбург».

В обоих случаях не было встречных движений, но происходил контакт в ногах. Логично предположить, что в таких ситуациях следует ждать одинаковых вердиктов — либо пенальти, либо нет. Но решения приняты разные, что не может не вызвать вопросов к судьям и их руководителям: почему так произошло и как следовало поступить?

ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
Владимир Москалев
Игорь Панин
Павел Шадыханов
Сергей Карасев (судья)
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