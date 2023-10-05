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Сегодня, 18:00

Лещенко назвал победу «Динамо» над «Спартаком» закономерной

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Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал «СЭ» победу бело-голубых над «Спартаком» (3:0) в матче 5-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Можно ли сказать, что «Динамо» отомстило «Спартаку» за прошлые матчи? Никто не собирался мстить. Это спорт. Как поется в одно хорошем спектакле: «Сегодня ты, а завтра я». Я думаю, что «Динамо» было мотивировано, поскольку до этого были две неудачные игры со «Спартаком», особенно первая. Потом, это свой стадион, больше зрителей, которые поддерживали команду, нежели на арене «Спартака». Фактор своего поля всегда помогает.

«Динамо» вчера играло достаточно прилично. Был сбалансированный состав. Иностранцы обрели себя в движении и в тактических разработках. «Динамо» в прошлых матчах было без Лаксальта, без Фомина. Это ключевые игроки. Не хотел бы вдаваться в анализ, потому что я не специалист. В целом динамовцы — молодцы. Мы получили удовольствие, была хорошая атмосфера на стадионе. Атмосфера, кстати, была дружелюбная. Все закономерно", — сказал Лещенко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Динамо» занимает 2-е место в турнирной таблице группы D Пути РПЛ, набрав 8 очков в 5 играх. «Спартак» находится на 1-м месте, у красно-белых 12 очков.

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Лев Лещенко
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