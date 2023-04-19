В «Спартаке» рассказали о состоянии травмированных Промеса и Мозеса, пропускающих матч с «Акроном»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о состоянии травмированных полузащитника Виктора Мозеса и нападающего Квинси Промеса, которые пропустят матч второй стадии полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России против «Акрона».

«Прогнозов по точным срокам восстановления давать не буду. Промес на завершающем этапе восстановления. У него и сегодня тренировка, собственно, поэтому он не полетел с командой. Он работает по своей программе. У Мозеса тоже динамика положительная, но по срокам давайте дождемся. Хлусевич? У него повреждение, восстанавливается. К счастью, ничего серьезного, но нужно время, чтобы восстановился», — сказал Зеленов «СЭ».

Матч второй стадии полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России «Акрон» — «Спартак» состоится сегодня, 19 апреля и начнется в 16.30 (мск).