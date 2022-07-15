В РФС рассказали об ожиданиях от спонсоров в новом формате Кубка

Директор по развитию РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» высказал о партнерах БЕТСИТИ Кубка России.

— Правильно понимаю, что спонсоры Кубка России сейчас не соответствуют тем ожиданиям, которые есть от нового формата?

— Кубок России продавался относительно сегодняшней даты уже давно, более двух лет назад. И на тот момент доходность Кубка России была увеличена в восемь раз по сравнению с предыдущей. Но там ситуация такая же как и с чемпионатом страны. Новый цикл, на который продали чемпионат, сумма значительно больше, чем в предыдущие сезоны. Тоже самое и здесь. Текущий кубок действительно не соответствует ожиданиям, но мы предложили формат, при котором надеемся, что ожидания клубов будут реализованы и все формальные вопросы, связанные с организацией соревнований также будут закрыты.

— Вы предложите нынешнему беттинг-партнеру пересмотреть контракт? Если нет, то он будет разорван со штрафом 110 миллионов рублей?

— Мы будем говорить более корректно по отношению к партнеру. Мы будем проводить с ним переговоры и в зависимости от результата будет взаимовыгодные решения искать.

Ранее исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев рассказал, что новый формат БЕТСИТИ Кубка России планируют утвердить до конца августа.