Митрофанов рассказал, что вопрос о реформе Кубка может быть рассмотрен на Бюро Исполкома РФС

Директор по развитию РФС Максим Митрофанов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о решении реформировать БЕТСИТИ Кубок России.

— Сегодня было принято решение, что Кубка Лиги точно не будет. Формат перекочевывает в Кубок России...

— Принято решение обратиться с таким предложением в РФС. Завтра истекает срок, о котором мы договаривались с клубами. До 15 июля такое обращение должно поступить в РФС. Сегодня клубы приняли решение с таким предложением в РФС обратиться.

— Когда РФС его рассмотрит? Это будет Исполком или Бюро?

— Думаю, что с учетом оперативности, скорее всего, Бюро рассмотрит этот вопрос, но нельзя отрицать, что РФС в рабочем порядке взаимодействует с Лигой, с рабочей группой. Поэтому, конечно, все основные вопросы, которые обсуждались, нам известны, но формально обращение поступит только сегодня.