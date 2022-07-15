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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 12:15

В РФС рассказали, что будет с ТВ-контрактом БЕТСИТИ Кубка России после реформы

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Директор по развитию РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с ТВ-контрактом БЕТСИТИ Кубка России после реформы.

— ТВ-контракт на БЕТСИТИ Кубок России сейчас закончился, но у РФС есть предварительная договоренность с «Матч ТВ» на действующий формат. Соответственно, с учетом нового формата, потому что часть основных спонсоров нового формата Кубка просят и в качестве условий выдвигают его трансляцию непосредственно на «Матч ТВ». Нам придется с «Матч ТВ» об этом договариваться.

— «Матч ТВ» готов?

— Ну, вы же знаете, что с «Матч ТВ» ведутся переговоры. Это подтверждал и «Матч ТВ», и представители рабочей группы РПЛ. На этих переговорах присутствовали представители РФС. Мы надеемся, что нам удастся договорится с Матчем о взаимовыгодном формате.

Ранее исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев рассказал, что новый формат БЕТСИТИ Кубка России планируют утвердить до конца августа.

БЕТСИТИ Кубок России
РФС
Максим Митрофанов
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