В РФС рассказали, что будет с ТВ-контрактом БЕТСИТИ Кубка России после реформы

Директор по развитию РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с ТВ-контрактом БЕТСИТИ Кубка России после реформы.

— ТВ-контракт на БЕТСИТИ Кубок России сейчас закончился, но у РФС есть предварительная договоренность с «Матч ТВ» на действующий формат. Соответственно, с учетом нового формата, потому что часть основных спонсоров нового формата Кубка просят и в качестве условий выдвигают его трансляцию непосредственно на «Матч ТВ». Нам придется с «Матч ТВ» об этом договариваться.

— «Матч ТВ» готов?

— Ну, вы же знаете, что с «Матч ТВ» ведутся переговоры. Это подтверждал и «Матч ТВ», и представители рабочей группы РПЛ. На этих переговорах присутствовали представители РФС. Мы надеемся, что нам удастся договорится с Матчем о взаимовыгодном формате.

Ранее исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев рассказал, что новый формат БЕТСИТИ Кубка России планируют утвердить до конца августа.