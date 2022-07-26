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В РФС рассказали, когда состоится жеребьевка БЕТСИТИ Кубка России

Севастиан Терлецкий
,  
Артем Бухаев
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Директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал, когда состоится жеребьевка БЕТСИТИ Кубка России.

«В какие сроки планируется жеребьевка БЕТСИТИ Кубка России? Ее имеет смысл проводить тогда, когда точно будет понятен формат. Наша задача сделать это как можно быстрее. По мнению коллег, жеребьевку имеет смысл проводить за две недели до начала пути РПЛ. Примерно в середине августа. Там есть определенные сложности. Например, определенное количество московских команд в одной группе. Также сложность с «Оренбургом» и «Уралом», так как у них другие временные слоты. Но задачи объединить все южные команды в одну группу и решить так проблему — нет», — сказал Митрофанов.

14 июля клубы РПЛ на общем собрании единогласно проголосовали за отказ от проведения Кубка лиги в пользу изменения формата Кубка России.

6 июля сообщалось, что новый розыгрыш БЕТСИТИ Кубка России планируют провести по системе Double elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений), которую используют в турнирах по киберспорту.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
РФС
Максим Митрофанов
0
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