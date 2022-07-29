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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 16:46

Любительский клуб из Казани заявился для участия в БЕТСИТИ Кубке России

Иван Шитик
Корреспондент
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Один из сильнейших клубов чемпионата Татарстана «Нэфис» заявился для участия в БЕТСИТИ Кубке России. Команда сыграет на этапе 1/256 финала турнира, сообщает Telegram-канал «БО Спорт».

Создатель команды — Константин Самаренкин, воспитанник «Краснодара» и сын бывшего президента «Рубина» Дмитрия Самаренкина.

Ранее клуб заявлял об амбициях получить профессиональный статус, пока же он считается любительским.

Прежде в Кубок России по инициативе РФС заявились медиафутбольные клубы «Амкал» и «2Drots».

Татарстан в турнире будет представлен четырьмя клубами. Помимо «Нэфиса» это «Рубин», КАМАЗ и «Нефтехимик».

Источник: https://t.me/kazanskiysport/248
БЕТСИТИ Кубок России
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