Любительский клуб из Казани заявился для участия в БЕТСИТИ Кубке России
Один из сильнейших клубов чемпионата Татарстана «Нэфис» заявился для участия в БЕТСИТИ Кубке России. Команда сыграет на этапе 1/256 финала турнира, сообщает Telegram-канал «БО Спорт».
Создатель команды — Константин Самаренкин, воспитанник «Краснодара» и сын бывшего президента «Рубина» Дмитрия Самаренкина.
Ранее клуб заявлял об амбициях получить профессиональный статус, пока же он считается любительским.
Прежде в Кубок России по инициативе РФС заявились медиафутбольные клубы «Амкал» и «2Drots».
Татарстан в турнире будет представлен четырьмя клубами. Помимо «Нэфиса» это «Рубин», КАМАЗ и «Нефтехимик».
Источник: https://t.me/kazanskiysport/248
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