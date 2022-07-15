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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 15:57

В РФС прокомментировали перекос нового формата БЕТСИТИ Кубка России в пользу топ-клубов

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Директор по развитию РФС Максим Митрофанов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новый формат проведения БЕТСИТИ Кубка России.

— РФС всегда подразумевал Кубок России как турнир для регионов. При новом формате максимум четыре клуба из низших дивизионов получат возможность сыграть с командами РПЛ и, скорее всего, даже не с топ-клубами. Как теперь это объяснять?

— Все правильно, мы сохраняем два пути: путь РПЛ и путь регионов, но те четыре команды, которые выйдут в стадию плей-офф, смогут несомненно получить значительно больше средств, чем до этого. Во-вторых они, играя в формате дабл-иллюминейшн, сыграют минимум два матча больше, соотвественно, у них достаточно высока вероятность заработка неплохих денег. Относительно всех остальных клубов, они сохраняют полностью сумму призовых, которая была до этого, поэтому в выражении на клуб пропорционально они получат больше, чем в предыдущие годы, для них это должно быть выгодно. Объективно, в стадию плей-офф будут выходить только лучшие и сильнейшие, но разница по сравнению с прошлым форматом не критична.

— Но у Кубка России всегда была специфика, что «Спартак» едет в какую-то глубинку и это праздник. Сейчас такого не будет.

— Сейчас такого действительно не будет. Это предполагает действующий формат, когда минимум два выездных матча в групповой стадии клубы Премьер-лиги играют на выезде с клубом Первой и Второй лиги. Но, тем не менее, учитывая специфику этого года, отмена еврокубков и желание клубов Премьер-лиги привлечь дополнительные средства в футбол, мы идём навстречу, в том числе, клубам премьер-лиги, сохраняя условия солидарности и софинансирования турнира для всех остальных участников.

РФС
Максим Митрофанов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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