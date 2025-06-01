В РФС объяснили, что ВАР работает с ограничениями на суперфинале Кубка России из-за проблем со связью
Российский футбольный союз (РФС) объяснил, почему суперфинал FONBET Кубка России проходит с ограниченными техническими возможностями ВАР.
«Это связано с проблемами со связью», — цитирует пресс-службу РФС ТАСС.
В первом тайме главный арбитр встречи Кирилл Левников отменил гол футболиста ЦСКА Ивана Облякова в ворота «Ростова» после проверки ВАР. На табло «Лужников» было выведено сообщение, что матч проходит с ограниченными возможностями системы ВАР.
Источник: ТАСС
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12 сен 15:20
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