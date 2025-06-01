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Карпин поприветствовал игроков «Ростова» в перерыве суперфинала Кубка России с ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший главный тренер «Ростова» Валерий Карпин пообщался с игроками команды в перерыве матча против ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России.

Видео с их общением показала пресс-служба FONBET Кубка России.

Карпин покинул «Ростов» в феврале этого года перед возобновлением чемпионата России после зимней паузы. На посту главного тренера его сменил испанец Джонатан Альба.

«СЭ» ведет трансляцию матча «Ростов» — ЦСКА.

Николай Комличенко&nbsp;&mdash; Игорь Акинфеев.«Ростов» — ЦСКА. Онлайн-трансляция суперфинала Кубка России
FONBET Кубок России. Суперфинал.
01 июня 2025, 18:00. Лужники (Москва)
Ростов
0:0
ЦСКА

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Валерий Карпин
Футбол
Кубок России
ФК Ростов
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