Карпин поприветствовал игроков «Ростова» в перерыве суперфинала Кубка России с ЦСКА

Бывший главный тренер «Ростова» Валерий Карпин пообщался с игроками команды в перерыве матча против ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России.

Видео с их общением показала пресс-служба FONBET Кубка России.

Карпин покинул «Ростов» в феврале этого года перед возобновлением чемпионата России после зимней паузы. На посту главного тренера его сменил испанец Джонатан Альба.

«СЭ» ведет трансляцию матча «Ростов» — ЦСКА.