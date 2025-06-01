Карпин поприветствовал игроков «Ростова» в перерыве суперфинала Кубка России с ЦСКА
Бывший главный тренер «Ростова» Валерий Карпин пообщался с игроками команды в перерыве матча против ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России.
Видео с их общением показала пресс-служба FONBET Кубка России.
Карпин покинул «Ростов» в феврале этого года перед возобновлением чемпионата России после зимней паузы. На посту главного тренера его сменил испанец Джонатан Альба.
«СЭ» ведет трансляцию матча «Ростов» — ЦСКА.
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12 сен 15:20
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