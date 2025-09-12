Александр Медведев рассчитывает получить премиальные за участие в матче Кубка России

Советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о финансовом вознаграждении за свое участие в матче третьего раунда пути регионов FONBET Кубка России между «Амкалом» и «Салютом» (2:1).

«Я еще не расписался, но, надеюсь, премиальные получу. Пока не знаю, сколько, но рассчитываю на эти финансовые средства!» — сказал Медведев «СЭ».

Медведев, которому 14 августа исполнилось 70 лет, стал самым возрастным игроком в истории российского футбола. До этого рекорд принадлежал Владимиру Тумаеву, которому на момент игры за «СОЮЗ-Газпром» в 2005 году было 58 лет.

В конце августа Медведев покинул должность председателя правления «Зенита». Он стал советником председателя правления ПАО «Газпром» и советником председателя правления ФК «Зенит».