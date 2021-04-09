В «Крыльях Советов» заявили, что команда будет делать все для выхода в финал БЕТСИТИ Кубка России
Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал итоги жеребьевки 1/2 полуфинала БЕТСИТИ Кубка России. Самарский клуб сыграет с грозненским «Ахматом».
«На это стадии выбор не очень богатый. Жалко, что не дома. Хотелось бы сыграть при своих болельщиках и их порадовать. Они же окрыляют команду, для нас они особенно важны. Тут как выпало, так выпало. Когда остался один шаг, то команда будет делать все, чтобы дойти до финала», — сказал Калакуцкий «СЭ».
Во втором полуфинале сыграют «Локомотив» и ЦСКА. Матчи пройдут 21 и 22 апреля.
(Данил Алешин)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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