В «Крыльях Советов» заявили, что команда будет делать все для выхода в финал БЕТСИТИ Кубка России

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал итоги жеребьевки 1/2 полуфинала БЕТСИТИ Кубка России. Самарский клуб сыграет с грозненским «Ахматом».

«На это стадии выбор не очень богатый. Жалко, что не дома. Хотелось бы сыграть при своих болельщиках и их порадовать. Они же окрыляют команду, для нас они особенно важны. Тут как выпало, так выпало. Когда остался один шаг, то команда будет делать все, чтобы дойти до финала», — сказал Калакуцкий «СЭ».

Во втором полуфинале сыграют «Локомотив» и ЦСКА. Матчи пройдут 21 и 22 апреля.

(Данил Алешин)