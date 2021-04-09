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В «Крыльях Советов» заявили, что команда будет делать все для выхода в финал БЕТСИТИ Кубка России

18:41
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал итоги жеребьевки 1/2 полуфинала БЕТСИТИ Кубка России. Самарский клуб сыграет с грозненским «Ахматом».

«На это стадии выбор не очень богатый. Жалко, что не дома. Хотелось бы сыграть при своих болельщиках и их порадовать. Они же окрыляют команду, для нас они особенно важны. Тут как выпало, так выпало. Когда остался один шаг, то команда будет делать все, чтобы дойти до финала», — сказал Калакуцкий «СЭ».

Во втором полуфинале сыграют «Локомотив» и ЦСКА. Матчи пройдут 21 и 22 апреля.

(Данил Алешин)

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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