Гендиректор «Ахмата» считает удачной жеребьевку полуфиналов БЕТСИТИ Кубка России
Генеральный директор «Ахмата» в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России. В полуфинале грозненцы сыграют с «Крыльями Советов».
«В полуфиналах слабых команд нет. «Крылья Советов» это уже доказали на примере вчерашней игры. Сложно сказать, кому повезло, а кому — нет. Фаворитов в данном противостоянии нет. Можно сказать, что жребий удачный, но все покажет игра. Никакой эйфории и шапкозакидательства у команды нет», — сказал Айдамиров «СЭ»
В другой полуфинальной встрече «Локомотив» сыграет с ЦСКА. Матчи запланированы на 21-22 апреля.
(Владислав Флегонтов)
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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