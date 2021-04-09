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Гендиректор «Ахмата» считает удачной жеребьевку полуфиналов БЕТСИТИ Кубка России

18:47
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Генеральный директор «Ахмата» в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России. В полуфинале грозненцы сыграют с «Крыльями Советов».

«В полуфиналах слабых команд нет. «Крылья Советов» это уже доказали на примере вчерашней игры. Сложно сказать, кому повезло, а кому — нет. Фаворитов в данном противостоянии нет. Можно сказать, что жребий удачный, но все покажет игра. Никакой эйфории и шапкозакидательства у команды нет», — сказал Айдамиров «СЭ»

В другой полуфинальной встрече «Локомотив» сыграет с ЦСКА. Матчи запланированы на 21-22 апреля.

(Владислав Флегонтов)

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — 1/2 финала, пары, расписание и результаты матчей




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