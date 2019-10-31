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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

В Армавире выставят два Кубка России

21:35
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В субботу, 2 ноября, в Армавире на стадионе «Юность» пройдет финальный матч Кубка России среди женских команд 2019 года, в котором встретятся пермская «Звезда-2005» и «Рязань-ВДВ», сообщает официальный сайт РФС.

В город привезут главные трофеи женского и мужского Кубков России. Оба Кубка будут расположены в прикассовой зоне, где каждый желающий получит возможность с ними сфотографироваться.

Кубок России по футболу: новости и обзоры, расписание матчей и результаты игр

Дополнительная информация

https://rfs.ru/news/210828

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