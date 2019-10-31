В Армавире выставят два Кубка России
21:35
В субботу, 2 ноября, в Армавире на стадионе «Юность» пройдет финальный матч Кубка России среди женских команд 2019 года, в котором встретятся пермская «Звезда-2005» и «Рязань-ВДВ», сообщает официальный сайт РФС.
В город привезут главные трофеи женского и мужского Кубков России. Оба Кубка будут расположены в прикассовой зоне, где каждый желающий получит возможность с ними сфотографироваться.
Кубок России по футболу: новости и обзоры, расписание матчей и результаты игр
Дополнительная информация
Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...