В Армавире выставят два Кубка России

В субботу, 2 ноября, в Армавире на стадионе «Юность» пройдет финальный матч Кубка России среди женских команд 2019 года, в котором встретятся пермская «Звезда-2005» и «Рязань-ВДВ», сообщает официальный сайт РФС.

В город привезут главные трофеи женского и мужского Кубков России. Оба Кубка будут расположены в прикассовой зоне, где каждый желающий получит возможность с ними сфотографироваться.

Кубок России по футболу: новости и обзоры, расписание матчей и результаты игр