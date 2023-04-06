В «Акроне» заявили, что матч со «Спартаком» станет большим праздником

Пресс-атташе «Акрона» Дмитрий Гуськов в комментарии для «СЭ» поделился мнением об итогах жеребьевки FONBET Кубка России. Клуб из Тольятти сыграет дома с московским «Спартаком» во втором этапе 1/2 финала Пути регионов.

«Естественно, матч со «Спартаком» будет очередным большим футбольным праздником для жителей Тольятти и Жигулевска — «Спартак» приезжал в Тольятти ровно 20 лет назад на стадии полуфинала Кубка России», — сказал Гуськов «СЭ».

Проведение встреч 1/2 финала Пути регионов запланировано с 18 по 20 апреля. Противостояние состоит из одного матча, в случае ничьей — серия пенальти.