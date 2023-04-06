Балахнин — об ошибке Песьякова в матче с «Краснодаром»: «Не первый раз у него такой момент»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о результатах матча ростовского клуба с «Краснодаром» в рамках первого этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России (1:1, пенальти 3:5).

«Ростов» вообще выглядел интереснее «Краснодара», за исключением концовки матча. А «быки» на себя не были похожи. Они не могли выйти из обороны. Только за счет длинной передачи это делали. Не могли зацепиться. Они не создали ничего острого, если не брать концовку матча. У них не получалось. Видно, что хозяева были тяжелые. Гости смотрелись мобильнее и быстрее. Они вообще выглядели неплохо, хотя тоже не все получалось впереди. Но это кубковый матч. Он был вязкий, с обилием ошибок с обеих сторон», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Балахнина.

Также он прокомментировал ошибку вратаря «Ростова» Сергея Песьякова, которая стоила гола его команде.

«Не первый раз у него такой момент. После этого тоже был эпизод на грани. Один раз точно он мог привезти. Как я понял, это наигранные вещи, требование тренера», — добавил специалист.

«Ростов» покидает турнир, а «Краснодар» проходит в следующую стадию, где сыграет с «Крыльями Советов».