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Сегодня, 17:00

«Урал» — «Ростов»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Урал» сыграет с «Ростовом» в Кубке России 17 апреля 2024
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Николай Комличенко (ФК «Ростов»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Урал» на своем поле примет «Ростов» в матче полуфинала пути регионов Кубка России в среду, 17 апреля. Игра состоится на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями противостояния «Урал» — «Ростов» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также матчи FONBET Кубка России транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

Полный календарь и результаты доступны на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
17 апр, 17:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Ростов

Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

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Кубок России
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ФК Урал
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