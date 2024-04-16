«Урал» на своем поле примет «Ростов» в матче полуфинала пути регионов Кубка России в среду, 17 апреля. Игра состоится на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями противостояния «Урал» — «Ростов» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также матчи FONBET Кубка России транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

Полный календарь и результаты доступны на нашем сайте.

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