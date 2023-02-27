«Урал» обыграл «Ростов» и вышел в 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России

«Урал» обыграл «Ростов» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1.

Голами в составе клуба из Екатеринбурга отметились Андрей Егорычев и Рай Влут, который реализовал 11-метровый удар на 88-й минуте.

За ростовскую команду единственный гол забил Максим Осипенко на 82-й минуте с пенальти.

Первый матч 1/4 финала Кубка России между командами закончился вничью (1:1). Таким образом, по итогам двух матчей «Урал» проходит в 1/2 финала Пути РПЛ, а «Ростов» примет участие во втором этапе четвертьфинала Пути регионов.