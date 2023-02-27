Промес попал в стартовый состав «Спартака» на ответный матч FONBET Кубка России против «Локомотива»
«Спартак» и «Локомотив» объявили стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Первая встреча между командами завершилась победой красно-белых со счетом 1:0.
«Спартак»: Максименко, Денисов, Чернов, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Зиньковский, Промес.
Запасные: Шитов, Волков, Рыбус, Маслов, Дуарте, Веденеев, Тавареш, Классен, Зорин, Мартинс, Мелешин, Бальде.
«Локомотив»: Лантратов, Тикнизян, Конти, Магкеев, Смольников, Карпукас, Баринов, Миранчук, Пиняев, Глушенков, Дзюба.
Запасные: Гилерме, Худяков, Кузьмичев, Погостнов, Митай, Ненахов, Марадишвили, Щетинин, Куликов, Камано, Раков, Игнатьев.
Начало матча в 20.00 по московскому времени.
Новости