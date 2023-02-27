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Сегодня, 18:58

Промес попал в стартовый состав «Спартака» на ответный матч FONBET Кубка России против «Локомотива»

Мария Гусева
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Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» и «Локомотив» объявили стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Первая встреча между командами завершилась победой красно-белых со счетом 1:0.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Чернов, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Зиньковский, Промес.

Запасные: Шитов, Волков, Рыбус, Маслов, Дуарте, Веденеев, Тавареш, Классен, Зорин, Мартинс, Мелешин, Бальде.

«Локомотив»: Лантратов, Тикнизян, Конти, Магкеев, Смольников, Карпукас, Баринов, Миранчук, Пиняев, Глушенков, Дзюба.

Запасные: Гилерме, Худяков, Кузьмичев, Погостнов, Митай, Ненахов, Марадишвили, Щетинин, Куликов, Камано, Раков, Игнатьев.

Начало матча в 20.00 по московскому времени.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
27 февр, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Локомотив

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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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