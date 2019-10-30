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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Урал» по пенальти победил «Арсенал» и вышел в 1/4 финала Кубка России

19:41
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«Урал» в серии пенальти обыграл «Арсенал» в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России (2:2, пенальти — 5:4). Голами в составе екатеринбуржцев отметились хавбеки Николай Димитров и Отман Эль-Кабир, у туляков отличились полузащитники Георгий Костадинов и Сергей Ткачев.

В 1/4 финала «Урал» сыграет с победителем пары «Нижний Новгород» — «Шинник».

Олимп — Кубок России

1/8 финала

«Урал» (Екатеринбург) — «Арсенал» (Тула) — 2:2 д.в. (2:2, 0:0, 0:0). Пенальти — 5:4

Голы: Костадинов, 14 (0:1). Димитров, 24 (1:1). Ткачев, 35 (1:2). Эль-Кабир, 37 — с пенальти (2:2).

Серия пенальти: Бауэр — 0:1. Кулаков — 1:1. Альварес — 1:2. Насыров — 1:2 (вратарь). Чаушич — 1:3. Аугустыняк — 2:3. Ткачев — 2:3 (штанга). Меркулов — 3:3. Лесовой — 3:4. Бавин — 4:4. Кангва — 4:4 (вратарь). Ароян — 5:4.

«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Ароян, Меркулов, Поляков, Аугустыняк, Бумаль, Кулаков, Димитров (Ильин, 64), Эль-Кабир (Бавин, 109), Погребняк (Фидлер, 57), Панюков (Насыров, 84).

«Арсенал» (Тула): Шамов, Альварес, Беляев, Григалава, Хагуш (Тудорие, 109), Горбатенко (Бауэр, 93), Ткачев, Ломовицкий (Кангва, 68), Костадинов (Чаушич, 84), Лесовой, Луценко.

Предупреждения: Эль-Кабир, 30. Хагуш, 36. Погребняк, 39. Ломовицкий, 65. Бауэр, 97. Лесовой, 109. Кулаков, 120.

Удаление: Бумаль, 54.

Судьи: Жабченко (Краснодар). Кобзев (Москва), Данченко (Уфа).

30 октября. Екатеринбург. Стадион ''Екатеринбург Арена''.

Урал — Арсенал Т

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