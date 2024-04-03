Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Весна Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 17:36

«Урал» — «Локомотив»: Левников не назначил пенальти после столкновения Мамина и Пиняева

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Столкновение Мамина и Пиняева.
Фото Скриншот трансляции

Арбитр матча «Урал» — «Локомотив» Кирилл Левников не назначил пенальти в ворота екатеринбуржцев в игре второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

За 20 минут до конца основного времени встречи голкипер «Урала» Алексей Мамин столкнулся с игроком «Локомотива» Сергеем Пиняевым, попав ему коленом в лицо.

Левников после просмотра видеоповтора объявил, что не обнаружил нарушение правил в эпизоде.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
03 апр, 16:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Локомотив

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Урал» — «Локомотив».

Сергей Пиняев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
Кирилл Левников
2
1
Читайте также
В КХЛ определяются финалисты плей-офф
Многие российские спортсмены отказываются от Олимпиады 2024
ФРГ и США отвергли идею Макрона об отказе от «красных линий» в отношениях с РФ
Аршавин теперь забивает за «Спартак». Сын экс-игрока «Зенита» и Юлии Барановской родился после скандального развода родителей и не видел папу больше пяти лет
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Самый старый мужчина в мире умер в возрасте 114 лет в Венесуэле
Популярное видео
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Волгарь» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф пути РПЛ и регионов
«Урал» обыгрывает «Локомотив», «Балтика» против ЦСКА. Онлайн-трансляция матчей Кубка России
«Урал» — «Локомотив»: гол Каштанова отменили из-за офсайда
«Балтика» — ЦСКА: стартовые составы на матч Кубка России
«Балтика» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча Кубка России
«Урал» — «Локомотив»: екатеринбуржцы выигрывают после первого тайма
«Урал» — «Локомотив»: хозяева вышли вперед
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гуренко назвал фаворита матча «Спартак» — «Зенит» в Кубке России
Новости
RSS RSS
Все новости