«Урал» — «Локомотив»: Левников не назначил пенальти после столкновения Мамина и Пиняева

Арбитр матча «Урал» — «Локомотив» Кирилл Левников не назначил пенальти в ворота екатеринбуржцев в игре второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

За 20 минут до конца основного времени встречи голкипер «Урала» Алексей Мамин столкнулся с игроком «Локомотива» Сергеем Пиняевым, попав ему коленом в лицо.

Левников после просмотра видеоповтора объявил, что не обнаружил нарушение правил в эпизоде.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Урал» — «Локомотив».