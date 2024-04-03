«Урал» — «Локомотив»: Левников не назначил пенальти после столкновения Мамина и Пиняева
Арбитр матча «Урал» — «Локомотив» Кирилл Левников не назначил пенальти в ворота екатеринбуржцев в игре второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
За 20 минут до конца основного времени встречи голкипер «Урала» Алексей Мамин столкнулся с игроком «Локомотива» Сергеем Пиняевым, попав ему коленом в лицо.
Левников после просмотра видеоповтора объявил, что не обнаружил нарушение правил в эпизоде.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Урал» — «Локомотив».
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