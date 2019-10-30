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«Урал» — «Арсенал»: стартовые составы команд

15:45
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Стали известны стартовые составы «Урала» и «Арсенала» на матч 1/8 финала Олимп-Кубка России, сообщает официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет в Екатеринбурге, начало — в 17.00 (мск).

Стартовый состав «Урала»: Годзюр — Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков — Димитров, Бумаль, Эль-Кабир, Августиняк — Погребняк, Панюков.

Запасные: Баклов, Мамин, Шанбиев, Насыров, Фидлер, Бавин, Магомадов, Шаболин, Ильин, Юсупов.

Стартовый состав «Арсенала»: Шамов — Хагуш, Григалава, Беляев, Альварес — Горбатенко, Ткачев, Ломовицкий, Лесовой, Костадинов — Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Левашов, Денисов, Довбня, Володько, Бауэр, Берхамов, Пантелеев, Чаушич, Аджоев, Кангва, Тудорие.

Кубок, 1/8 финала: расписание и трансляции матчей

Урал — Арсенал Т

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Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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