Умяров и Соболев выйдут в старте «Спартака» на матч с «Зенитом»
Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч полуфинала Кубка России против «Зенита». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и пройдет на стадионе «Газпром Арена», начало — в 18.30 (мск).
Стартовый состав «Спартака»: Максименко — Маслов, Джикия, Жиго, Гапонов, Айртон — Крал, Бакаев, Умяров — Ларссон, Соболев.
Запасные: Ребров, Акмурзин, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Голосов, Мирзов, Маркитесом, Бакалюк, Тил, Шильцов.
Отметим, что форвард Эсекиэль Понсе и хавбек Роман Зобнин пропускают игру из-за дисквалификации.
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