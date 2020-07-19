Умяров и Соболев выйдут в старте «Спартака» на матч с «Зенитом»

Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч полуфинала Кубка России против «Зенита». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и пройдет на стадионе «Газпром Арена», начало — в 18.30 (мск).

Стартовый состав «Спартака»: Максименко — Маслов, Джикия, Жиго, Гапонов, Айртон — Крал, Бакаев, Умяров — Ларссон, Соболев.

Запасные: Ребров, Акмурзин, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Голосов, Мирзов, Маркитесом, Бакалюк, Тил, Шильцов.

Отметим, что форвард Эсекиэль Понсе и хавбек Роман Зобнин пропускают игру из-за дисквалификации.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Спартак»

«Зенит» — «Спартак»: состав хозяев. Дзюба играет с первых минут