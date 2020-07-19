Стал известен состав «Зенита» на матч 1/2 финала Олимп-Кубка России против «Спартака». Бывший форвард красно-белых Артем Дзюба начнет встречу с первых минут.

Полностью заявка чемпионов России на игру выглядит следующим образом:

Стартовый состав: Кержаков, Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Кузяев, Жирков, Малком, Азмун, Дзюба.

Запасные: Одоевский, Васютин, Смольников, Осорио, Маммана, Оздоев, Мусаев, Шатов, Ерохин, Сутормин, Ригони, Дриусси.

Игра начнется в 18.30 по московскому времени.

Трансляция матча «Зенит» — «Спартак»