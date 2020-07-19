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«Зенит» — «Спартак»: состав хозяев. Дзюба играет с первых минут

17:17
Артем Дзюба. Фото «Известия»
Артем Дзюба. Фото «Известия»
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Стал известен состав «Зенита» на матч 1/2 финала Олимп-Кубка России против «Спартака». Бывший форвард красно-белых Артем Дзюба начнет встречу с первых минут.

Полностью заявка чемпионов России на игру выглядит следующим образом:

Стартовый состав: Кержаков, Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Кузяев, Жирков, Малком, Азмун, Дзюба.

Запасные: Одоевский, Васютин, Смольников, Осорио, Маммана, Оздоев, Мусаев, Шатов, Ерохин, Сутормин, Ригони, Дриусси.

Игра начнется в 18.30 по московскому времени.

Трансляция матча «Зенит» — «Спартак»

Дополнительная информация:

https://twitter.com/zenit_spb/status/1284854457684164609

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Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»




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