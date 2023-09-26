Точный удар голкипера Баклова в серии пенальти принес «Уфе» победу над «Торпедо» в FONBET Кубке России

«Уфа» на своем поле обыграла «Торпедо» в матче 1/32 финала Пути регионов FONBET Кубка России — 1:1 (пенальти 8:7).

На 69-й минуте счет открыл форвард гостей Дмитрий Полоз, реализовавший пенальти. Этот гол стал для него дебютным за московскую команду. 32-летний нападающий подписал контракт с «Торпедо» в летнее трансферное окно.

На 90+1-й минуте гол Константина Троянова перевел игру в серию пенальти, где точнее оказались хозяева. Победу своей команде мог принести вратарь «Торпедо» Егор Бабурин, но он попал в перекладину пятым ударом в серии. А решающий удар в итоге исполнил голкипер уфимцев Олег Баклов.

Ранее 28-летний вратарь уже поучаствовал в двух выигранных сериях пенальти по ходу текущего розыгрыша турнира. Он отразил три удара в матче 2-го раунда против «Носты» (0:0, пенальти 3:1), а в предыдущей стадии трижды отбил удары игроков ульяновской «Волги» (0:0, пенальти 2:0).