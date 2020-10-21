Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Кубок России

Три воспитанника «Спартака» впервые выйдут в основе в матче с «Енисеем». Кокорин также в старте

14:12
Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

«Спартак» назвал состав на матч группового раунда Бетсити Кубка России против «Енисея».

С первых минут у красно-белых впервые выйдут на поле три воспитанника — Леонид Миронов, Дмитрий Маркитесов и Степан Оганесян.

«Спартак»: Ребров, Миронов, Кутепов, Маслов, Гапонов, Бакаев, Умяров, Маркитесов, Оганесян, Кокорин, Понсе.

Запасные: Акмурзин, Поплевченков, Игнатов, Петрунин, Литвинов, Кожедуб, Шильцов.

Матч «Енисей» — «Спартак» состоится сегодня, 21 октября, начало — в 15.00 (мск).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Енисей» — «Спартак».

Енисей — Спартак

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: Кубок России-2020/21. Групповой раунд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир