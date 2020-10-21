Три воспитанника «Спартака» впервые выйдут в основе в матче с «Енисеем». Кокорин также в старте
14:12
«Спартак» назвал состав на матч группового раунда Бетсити Кубка России против «Енисея».
С первых минут у красно-белых впервые выйдут на поле три воспитанника — Леонид Миронов, Дмитрий Маркитесов и Степан Оганесян.
«Спартак»: Ребров, Миронов, Кутепов, Маслов, Гапонов, Бакаев, Умяров, Маркитесов, Оганесян, Кокорин, Понсе.
Запасные: Акмурзин, Поплевченков, Игнатов, Петрунин, Литвинов, Кожедуб, Шильцов.
Матч «Енисей» — «Спартак» состоится сегодня, 21 октября, начало — в 15.00 (мск).
Материалы сюжета: Кубок России-2020/21. Групповой раунд
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