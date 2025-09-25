Футбол
25 сентября, 16:34

Тренера вратарей ЦСКА Крамаренко дисквалифицировали на два матча Кубка России

Артем Бухаев
Корреспондент

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на два матча (один — реальный) тренера вратарей ЦСКА Дмитрия Крамаренко по итогам матча 4-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Балтики» (1:1, 9:10 пен.).

«В протоколе матча было написано об агрессивном поведении. Крамаренко принимал участие в заседании, приезжал к нам. На 79-й минуте после проверки ВАР главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев аплодировал в сторону скамейки ЦСКА. На эту провокацию отреагировал Крамаренко. Мы установили, что он использовал ненормативную лексику, вышел за предел технической зоны.

Крамаренко на заседании говорил, что подобное поведение с его стороны неприемлемо. Мы приняли решение. Дисквалификация на два матча Кубка России, один из которых реальный. Испытательный срок в один год. Крамаренко действительно переживает за свой поступок, он принес извинения. Пообещал, что в будущем такого не повторится», — сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Крамаренко 51 год. Он работает тренером вратарей ЦСКА с 2021 года.

Дмитрий Крамаренко
РФС
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
Артур Григорьянц
