«Волна» — «Арсенал»: трансляция матча Кубка России онлайн

«Волна» и «Арсенал» сыграют в Кубке России 25 сентября

«Волна» и «Арсенал» сыграют в 4-м отборочном раунде Пути регионов FONBET Кубка России в четверг, 25 сентября. Начало игры на стадионе «Локомотив» в Нижнем Новгороде — в 20.00 мск.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.

25 сентября 2025, 20:00. Локомотив (Нижний Новгород)

Ключевые события игры «Волна» — «Арсенал» доступны в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию эксклюзивно показывают на сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 20.00 мск.

«Волна» на предыдущей стадии обыграла «Тюмень» (1:1, пенальти — 4:3). «Арсенал» начинает выступление этом розыгрыше Кубка вместе с другими командами первой лиги.